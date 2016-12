NDR 13:45 bis 15:15 Heimatfilm Die Heiden von Kummerow und ihre lustigen Streiche DDR, D 1967 2016-12-26 07:15 Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Das pommersche Dorf Kummerow zur Zeit Bismarcks: Pastor Breithaupt, der streitbare Seelenhirte der Gemeinde, hält zwar viel von Tradition, von heidnischen Bräuchen aber gar nichts. So ist ihm der Ritus des "Heidendöpen", den die Kinder von Kummerow jedes Jahr leidenschaftlich pflegen, zutiefst zuwider. Jahr für Jahr stehen sie im eiskalten Wasser des Mühlbachs, und wer es am längsten aushält, wird zum König gekrönt. Dass Breithaupts Jüngste, Ulrike, die "Braut" bei diesem Wettbewerb spielt, verschlimmert die Sache natürlich erheblich. Wieder einmal hat alles Wettern nichts genützt, ein neuer König wird gefunden, und wieder einmal ist der Kuhhirte Krischan der Schiedsrichter. Krischan wird von den Kindern vergöttert, in den Augen des Pastors ist er ein Rebell, dem bürgerliche Tugenden wie Häuslichkeit und Geldverdienen, ordentliche Kleidung und Wohlanständigkeit nichts bedeuten. Und den sonntäglichen Gottesdienst versäumt er natürlich auch. Er taucht auf und verschwindet, wie es ihm beliebt. Einen noch größeren Feind hat Krischan in Müller Düker. Er will Krischan aus Kummerow vertreiben, koste es, was es wolle, denn Krischan kennt das dunkle Geheimnis in Dükers Vergangenheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Dahlke (Pastor Kaspar Breithaupt) Ralf Wolter (Krischan Klammbüdel) Fritz Tillmann (Müller Heinrich Düker) Tatjana Iwanow (Frau Düker) Jörg Resler (Martin Grambauer) Rainer Penkert (Bauer Gottlieb Grambauer) Erika Müller-Fürstenau (Frau Grambauer) Originaltitel: Die Heiden von Kummerow und ihre lustigen Streiche Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Eberhard Keindorff, Johanna Sibelius Kamera: Günter Haubold Musik: Rolf Wilhelm Altersempfehlung: ab 6