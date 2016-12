MDR 21:00 bis 23:00 Show Die große Fernseh-Bescherung 2016 Uta Bresan präsentiert die schönsten Weihnachtsmomente D 2016 2016-12-24 02:20 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Auch in diesem Jahr gibt es wieder Weihnachtsgeschenke der besonderen Art für die Zuschauer am Heiligabend. Uta Bresan präsentiert die schönsten weihnachtlichen Momente im Fernsehen und erinnert an lustige, sinnliche und berührende Augenblicke. Als Gäste haben sich Anita und Alexandra Hofmann und Hartmut Schulze-Gerlach (Muck) angesagt, die an diesem Abend so manche persönliche Weihnachtsgeschichte beisteuern können. Neben Weihnachtsgeschichten oder Weihnachtssketchen - wie zum Beispiel dem Klassiker mit Helga Hahnemann und Rolf Herricht als Ehepaar zu Weihnachten oder Eberhard Cohrs als Stollenbäcker - werden auch zahlreiche musikalische Glanzlichter zu sehen sein. Lassen Sie sich reich bescheren von beliebten Künstlern wie Andy Borg, voXXclub, Hansi Hinterseer, Stefanie Hertel, Michael Hirte, Semino Rossi, Tony Christie, Monika Martin, Feuerherz, Matthias Reim, Mara Kayser u.v.a. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Anita Hofmann, Alexandra Hofmann, Hartmut Schulze-Gerlach Originaltitel: Die große Fernseh-Bescherung 2016