MDR 19:00 bis 19:30 Dokumentation Weihnachten in Prag D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Prager Gassen rund um den Hradschin erstrahlen im Lichterglanz, auf den Plätzen locken Weihnachtsmärkte und Glühweinstände, ein altmodischer Laternenanzünder macht seine Runde: Es wird Weihnachten im alten Prag, auch für die junge Familie Plachý. Wir begleiten Jirí und Pavla mit ihren drei Töchtern durch die mit Vorbereitungen randvoll gefüllte Adventszeit - und lernen dabei die böhmischen Weihnachtstraditionen kennen, vom filigranen gläsernen Christbaumschmuck bis hin zum frischen Heiligabend-Karpfen. In aller Geschäftigkeit bleibt auch Zeit für ein wenig Einkehr - beim Christbaumschlagen im eigenen Waldstückchen oder bei der Böhmischen Hirtenmesse, ohne die sich eine wirklich böhmische Weihnacht gar nicht vorstellen lässt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Weihnachten in Prag Regie: Jürgen Osterhage