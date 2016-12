MDR 17:50 bis 18:50 Musik Lieder zum Fest Präsentiert von Evelyn Fischer und Gunter Schoß D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Im nahe Leipzigs gelegenen Schloss Güldengossa hat Evelyn Fischer den langjährigen Frontmann der Geschichte Mitteldeutschlands zu Gast: Gunter Schoß. Kein Wunder also, dass dann am Heiligabend auch über viel Historisches am Kamin geplaudert wird. Ob es um die Herkunft von Liedern, um bekannte Komponisten, wie Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach, geht oder um Martin Luther als Weihnachtsliederdichter: Gunter Schoß weiß immer Interessantes und Hintergründiges zu erzählen. Evelyn Fischer und Gunter Schoß sprechen aber auch über Riten und Gebräuche zur Weihnachtszeit: Wie hat es die Heilige Lucia von Italien nach Schweden geschafft? Wie kam der Weihnachtsmann nach Amerika? Geschichte und Geschichten zur Weihnacht, so also könnte das Motto der Sendung lauten. Evelyn Fischer ist in ihrer gewohnt souveränen Art die Gastgeberin, die ihrem Gesprächspartner spannende Geschichten um die Geschichte entlockt, ihn aber auch zu humorvollen und nachdenklich weihnachtlichen Lesungen anregt. Singen aber muss er nicht: Die beliebtesten und bekanntesten Weihnachtslieder werden natürlich von Solisten, Instrumentalensembles und Chören dargeboten, darunter der Thomanerchor, die Sopranistin Diana Damrau und der Countertenor Axel Köhler, die Leipziger Vokalromantiker und die Damen vom "Weiberkonsort". In Google-Kalender eintragen Moderation: Evelyn Fischer, Gunter Schoß Gäste: Gäste: Diana Damrau (Sopranistin), Axel Köhler (Countertenor) Originaltitel: Lieder zum Fest