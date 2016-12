MDR 16:50 bis 17:50 Show So klingts bei uns im Arzgebirg Marianne Martin stellt am Heiligen Abend erzgebirgische Tradition vor D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Heiligabend im Erzgebirge. Nirgendwo ist es stimmungsvoller und gemütlicher als in einer Hutzenstube im traditionsreichen Weihnachtsland. Marianne Martin ist diesmal zu Gast bei Sopranistin Annett Illig und ihrer Familie, die zum ersten Mal den Weihnachtsabend in ihrem neuen Zuhause feiern - einem sanierten Fachwerkhaus in Mildenau. Zu den Besuchern in der weihnachtlich geschmückten Wohnstube gehören unter anderem Florian Stölzel, der natürlich seine Zither mit dabei hat und Kerstin Drechsel, die Chefin der Manufaktur Flade in Olbernhau. Aus ihrer Werkstatt kommen viele zauberhafte Figürchen und eine Spieldose zum Film "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel". Musikalische Weihnachtsstimmung verbreiten Jens und Paul Schmiedel, die über "Weihnachten, wie's früher war" singen. Zum ersten Mal in der Sendung sind "De Bernsteineln" mit dabei. Die Teenager aus dem erzgebirgischen Deutschneudorf verbinden mit ihren Liedern in Mundart die Tradition und moderne Musik auf ganz besondere Weise. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Florian Stölzel, Annett Illig, Die Bergsänger Geyer Originaltitel: So klingt's bei uns im Arzgebirg