MDR 14:30 bis 15:45 Märchenfilm Abenteuer im Zauberwald SU 1965 2016-12-25 04:40 Untertitel HDTV Es lebten einmal ein alter Mann und eine alte Frau. Sie hatten zwei Kinder. Nastjenka, ein überaus schönes und fleißiges Mädchen, war die Tochter des Alten. Doch von ihrer bösen Stiefmutter hörte sie nur Schelte, denn diese liebte nur ihre eigene Tochter, Martuschka. Doch Martuschka war faul und hässlich. Eines Tages begegnet Nastjenka im Wald dem eitlen Iwan. Der junge Mann ist ein Prahlhans und benimmt sich auch dem Waldmännlein gegenüber sehr hochmütig. Als er eine Bärenmutter töten will, verwandelt ihn der Geist in einem Bären. Das geschieht vor Nastjenkas Augen. Traurig und verzweifelt irrt der verzauberte Iwan nun durch die Wälder. Doch als er eine gute Tat vollbringt, gewinnt er seine menschliche Gestalt wieder. Fortan sucht er Nastjenka, in die er sich verliebt hat. Ehe sich die beiden glücklich in die Arme nehmen können, müssen sie viele Abenteuer mit Hexen, Tieren und Väterchen Frost bestehen. Schauspieler: Alexander Chwylja (Väterchen Frost) Natalja Sedych (Nastjenka) Eduard Isotow (Iwan) Inna Tschurikowa (Marfuschka) Pawel Pawlenko (Nastjenkas Vater) Wera Altaiskaja (Stiefmutter) Georgi Milljar (Baba Jaga) Originaltitel: Morozko Regie: Alexander Rou Drehbuch: Michail Wolpin, Nikolai Erdman Kamera: Dmitri Surenski Musik: Nikolai Budaschkin Altersempfehlung: ab 6