3sat 20:15 bis 22:05 Oper Hänsel und Gretel Oper von Engelbert Humperdinck D 2015 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck gehört zu den beliebtesten musikalischen Märchen und hat schon Generationen von Kindern und Jugendlichen die Welt der Oper erschlossen. Seit der Uraufführung durch Richard Strauss im Jahre 1893 im Weimarer Hoftheater wurde das Stück zu einem "Klassiker" der Opernliteratur. - 3sat zeigt die Neuinszenierung des Opernklassikers durch den britischen Regisseur Adrian Noble an der Wiener Staatsoper. Die Neuproduktion des zuletzt 1944 im Haus am Ring gespielten Werks von Engelbert Humperdinck dirigiert Christian Thielemann, der sich damit einen langgehegten Wunsch erfüllt. Adrian Noble zeichnet für eine zauberhafte, poetische Inszenierung verantwortlich, die ihren Ausgang im weihnachtlich gestimmten Wohnzimmer einer viktorianischen Familie nimmt. Bilder aus der Vorführung einer Laterna magica entführen in eine märchenhafte Traumwelt mit wunderschönen Melodien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniela Sindram (Hänsel) Ileana Tonca (Gretel) Adrian Eröd (Peter) Janina Baechle (Gertrud) Michaela Schuster (Die Knusperhexe) Originaltitel: Hänsel und Gretel Regie: Agnes Méth Musik: Engelbert Humperdinck