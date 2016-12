3sat 17:05 bis 19:00 Filme Die Glenn Miller Story USA 1954 2016-12-24 03:05 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Vorzüglich inszenierter biografischer Film über den amerikanischen Big-Band-Leader Glenn Miller (1905-1944), der bei einem bis heute unaufgeklärten Flugzeugabsturz ums Leben kam. Berühmte Schauspieler glänzen in der gefühlsbetonten Geschichte, in der Millers Evergreens hervorragend arrangiert zu hören sind. Ein schmaler junger Mann namens Glenn Miller ist Stammgast in einem Leihhaus, denn seine finanziellen Schwierigkeiten zwingen ihn immer wieder dazu, seine geliebte Posaune zu versetzen. Die Begegnung mit dem Musiker Ben Pollack im Jahr 1925 und sein Engagement in dessen Kapelle setzen seinen existenziellen Nöten vorerst ein Ende. Endlich kann Glenn um Helen werben, die ihm schließlich als Verlobte nach New York folgt. Dort begegnet Glenn Miller einem Förderer, der ihm hilft, seine Vorstellungen von einer Band zu verwirklichen. Alle seine Kompositionen erobern die Charts, seine Band wird zur ersten Amerikas. Weihnachten 1944 plant Miller ein großes Konzert in Paris, das von allen westlichen Rundfunkanstalten übertragen werden soll. Er kommt aber niemals an. Sein Flugzeug war irgendwo über dem Ärmelkanal ins Meer gestürzt. "Die Glenn Miller Story" ist ein Film über den Aufstieg des erfolgreichen Bandleaders. James Stewart, der die Hauptrolle meisterlich spielt, kommt auch der äußeren Erscheinung Glenn Millers verblüffend nahe. Neben ihm treten einige von Millers Musik-Kollegen auf, so Louis Armstrong, Gene Krupa und Ben Pollack. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Stewart (Glenn Miller) June Allyson (Helen Berger Miller) Henry Morgan (Chummy MacGregor) Charles Drake (Don Haynes) George Tobias (Si Shribman) Barton MacLane (General Arnold) Sig Ruman (Kranz) Originaltitel: The Glenn Miller Story Regie: Anthony Mann Drehbuch: Valentine Davies, Oscar Brodney Kamera: William Daniels Altersempfehlung: ab 6