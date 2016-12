TNT-Serie 20:15 bis 21:10 Fantasyserie Game of Thrones Die Kriege, die da kommen USA, GB 2015 16:9 Merken Cersei Lannister versucht, nach dem Tod ihres Vaters die Oberhand in Königsmund zu behalten. Mit der Hilfe der Spinne ist es ihrem Bruder indes gelungen, aus der Stadt zu fliehen. Auch Petyr Baelish und Sansa begeben sich auf die Reise, nachdem sie Robin Arryn in der Obhut von Lord Royce zurückgelassen haben. Bei den Männern der Nachtwache steht die Wahl zum neuen Kommandanten bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Lena Headey (Cersei Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Kit Harington (Jon Snow) Aidan Gillen (Petyr "Littlefinger" Baelish) Charles Dance (Tywin Lennister) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Michael Slovis Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: David Franco Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16