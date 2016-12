TNT-Serie 18:40 bis 19:30 Jugendserie O.C., California Was die Zukunft bringt USA 2006 16:9 Merken Die Freunde erhalten nach und nach die Antwortbriefe der Colleges, bei denen sie sich beworben haben. Seth, der vom Brown College abgelehnt wurde und niemandem davon erzählt, spielt mit dem Gedanken, seine Beziehung mit Summer zu beenden, da er fürchtet, dass sie ohne ihn vielleicht nicht auf das College ihrer Wahl geht. Marissa und Summer verstehen sich langsam wieder besser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Mischa Barton (Marissa Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Melinda Clarke (Julie Cooper) Nikki Reed (Sadie Campbell) Originaltitel: The O.C. Regie: Norman Buckley Drehbuch: Leila Gerstein Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin