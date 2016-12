TNT-Serie 17:05 bis 17:55 Jugendserie O.C., California Kamasutra für Anfänger USA 2006 16:9 Merken Überraschend taucht Jess wieder in der Stadt auf. Als sich Ryan um sie kümmert, führt das zu Spannungen in seiner Beziehung mit Sadie. Taylor erfährt, dass Seth und Sadie ein Problem haben und bietet umgehend ihre Hilfe an. Während Marissa das Gefühl hat, ganz alleine zu sein, hat auch Sandy sein Päckchen zu tragen: Er muss momentan im Beruf großem Druck standhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Mischa Barton (Marissa Cooper) Rachel Bilson (Summer Roberts) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Melinda Clarke (Julie Cooper) Originaltitel: The O.C. Regie: Robert Duncan McNeill Drehbuch: J. J. Philbin, Mark Fish Kamera: Buzz Feitshans IV Musik: Richard Marvin Altersempfehlung: ab 12