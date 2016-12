TNT-Serie 14:50 bis 15:35 Serien Gilmore Girls Auf Männerfang USA 2004 16:9 Merken Lorelai möchte sich mit Christopher zum Mittagessen treffen. Sie lädt auch Rory dazu ein, die von dem Treffen jedoch alles andere als begeistert ist. Als sie ihre Mutter mit der Frage konfrontiert, was Luke davon hält, greift Lorelai sogar zu einer Notlüge. Jackson ist mit seinen Aufgaben als Stadtrat überfordert und findet wegen Sookies erneuter Schwangerschaft auch in seinem Privatleben keine Ruhe. Emily beschließt, dass es an der Zeit ist, sich nach einem neuen Mann umzusehen. Dabei bittet sie ausgerechnet Lorelai um Hilfe, um eine passende Verabredung für sich zu finden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Alexis Bledel (Rory Gilmore) Melissa McCarthy (Sookie St. James) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Liza Weil (Paris Geller) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Kenny Ortega Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Rebecca Rand Kirshner Kamera: Richard M. Rawlings jr. Musik: Sam Phillips