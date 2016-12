TNT Comedy 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Alan Cousteau USA 2009 16:9 Merken Charlies Mutter Evelyn lernt Chelsea endlich kennen. Wenig später erkennt Chelsea, dass Charlie Evelyn nichts von seiner Verlobung erzählt hat. Tief gekränkt verlässt sie das Haus. Er kann Chelseas Vorhaltungen nicht verstehen, schließlich sieht er in Evelyn die Verkörperung des Satans. Chelsea wiederum freundet sich mit Evelyn an und findet sie im Vergleich mit ihrer eigenen Mutter wundervoll. Charlie versucht daraufhin mit allen Mitteln, die Freundschaft zu torpedieren ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Melanie Lynskey (Rose) Jennifer Taylor (Chelsea) Meagen Fay (Martha) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Lee Aronsohn, Susan Beavers, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12