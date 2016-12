TNT Comedy 21:45 bis 22:10 Comedyserie Two and a Half Men Die Zwei-Finger-Regel USA 2009 16:9 Merken Chelsea verlässt Charlie, weil der auf seinem Handy das Foto einer Ex-Flamme nicht gelöscht hat. Herb, der Alans Ex-Frau Judith geheiratet hat, kommt mit deren Launen kurz vor der Geburt ihres Babys nicht zurecht und will den Abend mit Charlie und Alan verbringen. Auch Charlies Nachbar Jerome fühlt sich allein und schaut auf einen Drink vorbei. Schließlich stößt der Pizzabote Gordon, der sich von seiner Frau getrennt hat, auf die illustre Männerrunde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Michael Clarke Duncan (Jerome) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Susan Beavers, Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12