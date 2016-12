TNT Comedy 21:00 bis 21:25 Comedyserie Two and a Half Men Der Herr der Ringe USA 2009 16:9 Merken Charlie gesteht Chelsea seine Liebe, aber sie antwortet darauf nicht, wie erhofft. Um ihr doch noch die drei magischen Worte zu entlocken, entwickelt Charlie unglaubliche Phantasie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jane Lynch (Dr. Linda Freeman) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Mark A. Roberts, Don Foster Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6