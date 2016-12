TNT Comedy 19:25 bis 19:50 Comedyserie Two and a Half Men Ponys und Einhörner USA 2009 16:9 Merken Judith erwartet ein Kind. Alan ist der festen Überzeugung, er sei der Vater, weil sie eine gemeinsame Nacht verbracht haben. Nun will unbedingt in die Erziehung einbezogen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Igbal Theba (Don) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Lee Aronsohn, Don Foster, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 6