TNT Comedy 18:40 bis 19:05 Comedyserie Two and a Half Men Ein Sarg ist keine Sonnenbank USA 2008 16:9 Überraschend stirbt Charlys Freund Andy. Bei der Beerdigung befällt Charly eine Vision seines eigenen Todes. Angewidert von seinem Verhalten beschließt er, seinen Lebenswandel sofort aufzugeben. Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Emilio Estevez (Andy) Melanie Lynskey (Rose) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jeff Melman Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn, Mark A. Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman