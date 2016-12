TNT Comedy 16:20 bis 16:45 Comedyserie Two and a Half Men Schuld und Sühne USA 2008 16:9 Merken Charlie begegnet mal wieder einer ehemaligen Liebschaft. Diesmal handelt es sich um Jakes ehemalige Sportlehrerin, Miss Pasternak. Sie ist ziemlich heruntergekommen. Die Trennung von Charlie ist daran schuld. Sie darf nicht mehr als Lehrerin arbeiten und muss ihr Brot mühsam als Stripperin verdienen. Charlie fühlt sich schuldig und quartiert sie in Jakes Zimmer ein. Das hat schwerwiegende Folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Conchata Ferrell (Berta) Alicia Witt (Miss Pasternak) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Jean Sagal Drehbuch: Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12