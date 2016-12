TNT Comedy 14:45 bis 15:10 Comedyserie Two and a Half Men Das Wunschkind USA 2008 16:9 Merken Charlie begegnet seiner alten Flamme Chrissy, die er zuletzt vor neun Jahren gesehen hat. Ihr Sohn Chuck ist acht Jahre alt und sieht ihm verblüffend ähnlich. Als Charlie von seinem Apotheker hört, dass die Verhütung mit Kondomen keine hundertprozentige Sicherheit bietet, steht für ihn fest: Chuck ist sein Sohn. Er entschließt sich, Chrissy jeden Monat freiwillig einen Unterhaltsscheck zu schicken - ohne in Erwägung zu ziehen, dass Chrissy vielleicht gar nicht Chucks Mutter ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Holland Taylor (Evelyn Harper) Martin Mull (Russell) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Jim Patterson, Mark Roberts, Don Foster Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C.. Brown, Grant Geissman