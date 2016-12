Niederlande 1 22:15 bis 23:10 Sonstiges Ik Vertrek Don en Brigitte NL 2014 HDTV Merken Voor Don en Brigitte is Nieuw-Beijerland het centrum van de wereld. Ze huilen dan ook tranen met tuiten als ze hun geliefde dorp voor altijd verruilen voor het Franse Lot-et-Garonne. Hun dochters Iris, Maran en Kira én varkentje Pien gaan met tegenzin mee. Don zit door een dwarslaesie in een rolstoel, maar de Franse grond is plat en zijn armen zijn sterk. De gemoedelijk boerencamping die ze overnemen gaat op de schop en moet plaatsmaken voor een luxe Glamping. Makkelijker gezegd dan gedaan. De vergunning voor het nieuwe sanitair komt er niet, varkentje Pien vreet alle kippen op en de meiden zijn ziek van heimwee. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Ik vertrek