Niederlande 1 19:05 bis 20:00 Sonstiges Een Huis Vol NL 2016 HDTV Merken De Vinkjes bouwen een feestje op de camping in Brabant, waar Willy haar eigen stacaravan heeft. Dochters Charella en Richella zijn jarig en dat moet natuurlijk gevierd worden, maar ja, dan moet de barbecue het wel doen. * De Baumgards gaan met vijftien personen op vakantie naar Duitsland en ze nemen mee? Gelukkig spreekt de familie al een aardig woordje over de grens, maar boodschappen doen in een Duitse supermarkt zorgt voor de nodige spraakverwarring. * De Adema's doen een poging om naar België af te reizen, maar dat gaat met horten en stoten. Het is een hele volksverhuizing. En dan zijn ze, tot hun grote schrik, ook nog eens het belangrijkste vergeten! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Een huis vol