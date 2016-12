Animal Planet 21:45 bis 22:30 Dokumentation Naturwunder Appalachen GB 2013 Merken Mit 2400 Kilometern faszinierender Wildnis mitten im Herzen von Amerika gehören die Appalachen zu den spektakulärsten Naturwundern der Welt. Die gigantische Gebirgskette erstreckt sich entlang der amerikanischen Ostküste - von der kanadischen Provinz Québec bis in den Bundesstaat Alabama hinein. Eine verblüffende Vielfalt von Klimazonen, Lebensräumen sowie Tier- und Pflanzenarten machen diese Region einzigartig, ihre Ur- und Mischwälder gehören zu artenreichsten weltweit. Diese Dokumentation zeigt die Schönheit der Naturlandschaft in atemberaubenden Bildern und hebt dabei die wilde, unberührte Seite der Appalachen besonders hervor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Jiminez (Narrator) Originaltitel: Wild Appalachia Regie: Simon Nash Musik: William Goodchild