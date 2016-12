Animal Planet 21:00 bis 21:45 Dokumentation Naturwunder Mexiko GB 2014 Merken Mexiko - ein Land voller Mythen und vielfältiger Natur. Wilde Ozeane, erbarmungslose Wüsten und tropische Urwälder bieten einzigartigen Tieren ein Zuhause. In Lateinamerikas drittgrößtem Land können Wissenschaftler noch immer Neues und Geheimnisvolles entdecken. Gerade erst wurde eine unbekannte Spinnenart aufgespürt, die sich rein vegetarisch ernährt. Ob der vom Aussterben bedrohte Jaguar, der als scheuer Einzelgänger die riesigen Regenwälder Mexikos durchstreift, oder der majestätische Grauwal, der 12.000 Kilometer zurücklegt, um in den warmen Lagunen Baja Californias ein Kalb zur Welt zu bringen - "Naturwunder Mexiko" zeigt seltene Bilder aus der Tier- und Pflanzenwelt eines faszinierenden Landes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Mexico