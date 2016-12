Animal Planet 18:45 bis 19:30 Dokumentation Wild Frank - Abenteuer in Mexiko Chichen Itzá und die gefiederte Schlange E 2015 Merken Wird die Welt, wie wir sie kennen, untergehen? Steuert die Menschheit geradewegs auf eine Katastrophe ungeahnten Ausmaßes zu? Um einer jahrtausendealten Maya-Prophezeiung auf den Grund zu gehen, besucht Frank Cuesta in dieser Folge die Ruinenstadt Chichén Itzá. Im Angesicht der prächtigen Kukulcán-Pyramide wird dem Abenteurer Eines klar: Die Maya verfügten über bemerkenswerte Fähigkeiten sowie ein erstaunliches astronomisches Wissen! Auf seiner Entdeckungsreise im mexikanischen Bundesstaat Yucatán taucht Frank außerdem in die sagenumwobene Welt der "Cenotes" ab - unterwegs begegnet er dabei exotischen Tieren, wie Kolibri, Puma, Krustenechse oder Rotaugenlaubfrosch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Frank in Mexico