Animal Planet 17:15 bis 18:00 Dokumentation Wild Frank - Abenteuer in Mexiko Der Dresdner Maya-Kodex E 2015 Die Spurensuche beginnt in Deutschland: Bevor Frank Cuesta seine Mission in Mexiko startet, reist er nach Dresden, um in der sächsischen Staatsbibliothek ein einzigartiges Dokument zu untersuchen - den so genannten Maya-Codex! Welche geheimen Informationen verbergen sich in der uralten Hieroglyphen-Schrift? Gibt es sogar Hinweise auf den Klimawandel von heute? Um mehr über die Kultur der Maya, ihre mystischen Prophezeiungen und die Tiere mit denen sie leben zu erfahren, erkundet der Abenteurer anschließend die Karibikküste von Yucatán. In der Umgebung von Tulum, einer sagenumwobenen Maya-Festung, stößt er dabei auf seltene Meeresschildkröten, freche Nasenbären und bissige Leguane. Originaltitel: Wild Frank in Mexico