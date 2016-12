Animal Planet 16:30 bis 17:15 Dokusoap Wild Frank - Von Kathmandu bis Kalkutta Im Angesicht des Tigers E 2015 Merken Die Sundarbans am Golf von Bengalen sind das größte Mangrovengebiet der Erde. Die schwer zugänglichen Küstenwälder gelten heute als wichtigstes Rückzugsgebiet des bengalischen Tigers. Rund 400 Exemplare der majestätischen Großkatze leben hier in freier Wildbahn - beste Voraussetzungen also, um einen der seltenen Königstiger in seinem natürlichen Territorium zu beobachten. Als Ausgangspunkt für seine Expedition quartiert sich Frank in einem kleinen Fischerdorf ein. Von den traditionell lebenden Bewohnern erfährt er nicht nur, wie man sich gegen einen Tigerangriff verteidigt, sondern auch wo frische Spuren der Raubkatze zu finden sind. Wird Frank sein Ziel erreichen und dem Bengal-Tiger Auge in Auge gegenüberstehen? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Wild Frank In India