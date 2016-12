Animal Planet 15:45 bis 16:30 Dokusoap Wild Frank - Von Kathmandu bis Kalkutta Verloren im Mangrovenwald E 2015 Merken Kleine Dörfer und wilde Wälder: Auf seiner Suche nach dem Königstiger durchstreift Abenteurer Frank Cuesta die ländlichen Regionen Indiens. Dabei begegnet er nicht nur exotischen Tieren wie giftigen Kobras, bengalischen Füchsen und riesigen Krokodilen, sondern auch besonderen Menschen. Vom Reisbauer und Schlangenbeschwörer bis zum Fakir oder Honigjäger: Trotz Sprachbarrieren ist Frank stets um den interkulturellen Austausch bemüht. Um mehr über die Lebensgewohnheiten der Menschen zu erfahren nimmt er an einem Feuerlauf über glühende Kohlen teil und begleitet eine Gruppe maskierte Männer in den Mangrovenwald der Sundarbans. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Frank In India