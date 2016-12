Animal Planet 15:00 bis 15:45 Dokusoap Wild Frank - Von Kathmandu bis Kalkutta Am Ganges entlang E 2015 Merken Wildlebende Leoparden sind in Nepal und Indien keine Seltenheit. Schätzungen zufolge streifen dort bis zu 14.000 Exemplare durch die Wälder. Da der Mensch massiv in den Lebensraum der Raubkatze eindringt, kommt es leider immer wieder zu tödlichen Angriffen. Abenteurer Frank Cuesta hat aber Glück: Im Chitwan-Nationalpark gelingt es ihm bis auf wenige Meter an einen Leoparden heran zu kommen - ein absolut ergreifendes Erlebnis bei dem es sogar dem sonst so redseligen Spanier die Sprache verschlägt! Anschließend setzt Frank seine Suche nach dem bengalischen Tiger fort. Dabei folgt er dem heiligen Fluss Ganges bis in die indische Metropole Kalkutta. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Frank In India