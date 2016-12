ARD alpha 20:15 bis 21:40 Ballett Der Nussknacker CH 2015 16:9 Merken Und schon wieder eine "Nussknacker"-Produktion, mag der Zuschauer sagen. Diesmal jedoch von Jeroen Verbruggen, dem jungen belgischen Tänzer und Choreografen mit der schier grenzenlosen Fantasie fürs Märchenhafte und Festliche, der mit seinen mal überschwänglichen, mal einfühlsamen Tanzideen zauberhafte Bühnenmomente kreiert. Mit der ihm eigenen, einzigartigen künstlerischen Ausdrucksweise präsentiert er das 1892 von Marius Petipa zur Musik von Tschaikowski geschaffene Meisterwerk in einer frischen Inszenierung am "Ballett des Grand Théâtre de Genève". In einer von Livia Stoianova und Yassen Samouilov entworfenen geheimnisvollen barocken Kostümwelt lenkt er das Augenmerk auf Marie, ein durch das Heranreifen ihrer Weiblichkeit neugierig gewordenes junges Mädchen, und auf Drosselmeyer, den ehrenwerten Herrn, hinter welchem sich der Prinz verbirgt, den Marie erlösen soll. Mit seinen rasanten, virtuosen Tanzsequenzen versetzt uns Jeroen Verbruggen in eine Art Alice's Wunderland, eine schillernde, wirbelnde Traumwelt, in der die Unschuld einhergeht mit Frivolität, in der fröhliche, düstere und absurde Stimmungen einander abwechseln und in der sich unsere kindlichen Seelen ganz und gar von den sich im Handlungsverlauf entfaltenden Persönlichkeiten der einzelnen Charaktere einnehmen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sara Shigenari (Marie) Nahuel Vega (Nussknacker) Geoffrey van Dyck (Drosselmeyer) Originaltitel: Casse Noisette