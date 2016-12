ARD alpha 19:15 bis 20:00 Show Weihnachtssingen in der Klosterkirche Schäftlarn D 2015 16:9 Live TV Merken Ein Weihnachtssingen sorgt an Heiligabend für festliche Stimmung und zeigt auch ein Stück Heimat: Diesmal in der Klosterkirche der Benediktinerabtei Schäftlarn südlich von München. Die jungen Sängerinnen und Musikanten aus Oberbayern, die das Programm gestalten, fühlen sich der alpenländischen Musiktradition verbunden, erfüllen sie mit frischem Leben und präsentieren sie niveauvoll. Die musikalische Leitung hat Otto Dufter. Er ist Leiter der Musikschule Unterwössen im Achental, die als Talentschmiede für den Volksmusik-Nachwuchs gilt. Zum Konzertprogramm hat der Schriftsteller Gerd Holzheimer Texte geschrieben, die aus einem ganz besonderen Blickwinkel nach dem tieferen Sinn des Weihnachtsfests fragen - vorgetragen von dem Schauspieler und Sprecher Peter Weiß. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Peter Weiss Gäste: Gäste: Perlseer Dirndl, Starnberger Fischerbuam, Flintsbacher Saitenbläser, Bayerisch-Kärntnerische Saitenmusi, Moosboch-Bläser, Isura Madrigal Chor Originaltitel: Weihnachtssingen in der Klosterkirche Schäftlarn Regie: Elisabeth Malzer