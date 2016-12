ARD alpha 16:15 bis 16:45 Reportage Ohne Helma geht es nicht D 2015 16:9 Live TV Merken Sie ist eine besondere Frau mit einer besonderen Mission: Seit 40 Jahren sammelt Helma Grimm in Emden Trödel für ihre Flohmärkte, engagiert sich für Obdachlose, Flüchtlinge oder Senioren. Doch im vergangenen Jahr verlor Helma Grimm die riesige ehemalige Bundeswehrhalle, die Grundlage für ihr geschäftliches und soziales Engagement. Damals wollte sie eigentlich aufgeben. Doch Emden ohne Helma, das konnten ihre Schützlinge und Weggefährten nicht akzeptieren. Sie sorgten dafür, dass ihr kurzerhand eine neue Bleibe zur Verfügung gestellt wurde: eine neue Halle. Jetzt heißt es umziehen, einräumen und mit Hochdruck den traditionellen Weihnachtsflohmarkt, der in Kürze stattfinden soll, vorzubereiten. Immer an ihrer Seite ist Erwin, der "Mann fürs Grobe", ein ostfriesisches Original. Er unterstützt sie seit Jahren. "die nordreportage" begleitet Helma Grimm und ihre Helfer bei dem großen Umzug und beobachtet die Emderin bei ihrem unermüdlichen Einsatz für die Hilfsbedürftigen der Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Nordreportage