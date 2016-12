ARD alpha 14:40 bis 15:05 Mysteryserie Fluch des Falken Folge: 82 Tor zum Bösen D 2015 16:9 Merken Die Freunde folgen Balos ins Schloss, um seine Bitte anzuhören. Sie erfahren von der Schattenwelt, in der verbannte schwarze Magier leben, und dass die magische Schwelle in diese Welt wieder verschlossen werden muss. Branko ist ganz aufgeregt seit er von der offenen Schwelle weiß und hat eine Bitte an Silvana. Da Balos die Schattenwelt nicht betreten darf, soll einer der Freunde dieses Risiko auf sich nehmen. Tobias meldet sich freiwillig für die gefährliche Mission. Niemand ahnt, was sich in Silvanas Terrarium abspielt. Auf dem Heimweg von einer Klassenfahrt stranden sechs Teenager in einem Wald. Jeder Versuch, den Wald zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, endet immer gleich: an ihrem Bus. Nach und nach wird den Schülern bewusst, dass sie auf unerklärliche Weise gefangen sind in einer Parallelwelt, losgelöst von Raum und Zeit. Abgeschieden von der Außenwelt machen sie sich auf die Suche nach dem Rätsel des mysteriösen Waldes. Fern von Schulalltag und Eltern erfahren sie dabei Freundschaft, Konkurrenz, Liebe und Zusammenhalt, denn nur gemeinsam können sie den "Fluch des Falken" lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fluch des Falken Regie: Kirim Schiller