Hessen 21:45 bis 23:15 Musik Chorfest der Weihnachtslieder D 2012 2016-12-24 03:05 Untertitel Live TV Merken Mit dem "Chorfest der Weihnachtslieder" präsentiert das hr-fernsehen erneut eine Sendung, in der anspruchsvoller und zugleich populärer Chorgesang im Mittelpunkt steht. Zum diesjährigen Fest erklingen die schönsten und beliebtesten Weihnachtslieder aus verschiedenen Ländern und Epochen, vorgetragen von hervorragenden hessischen Chören in unterschiedlicher Besetzung. Der musikalische Bogen reicht von den deutschen Traditionsliedern bis hin zu amerikanischen und französischen Klassikern. Wundervolle Chöre aus ganz Hessen lassen an diesem Abend live auf der Bühne die schönsten Weihnachtslieder erklingen. Darüber hinaus präsentieren sie sich mit festlichen Weihnachtsklängen inmitten ihrer hessischen Heimat. Es wirken mit: der Landesjugendchor Hessen, Claritas Vocalis, Frankfurt, MGV Sängerbund Dehrn, der Liederkranz Nieder-Weisel, belcanto Linsengericht und die Chorklasse der Kopernikusschule Freigericht, der Chor der Modell- und Gesamtschule Obersberg, Bad Hersfeld, hessen vokal, Marburg, hr-brass - Blechbläserensemble des hr-Sinfonieorchesters. Charmant und sachkundig durch das Programm führen die Sopranistin Eva Lind und der vielseitige Sänger Marc Marshall. Selbstverständlich werden beide auch mit ihren unvergleichlichen Stimmen für weitere gesangliche Höhepunkte des Abends sorgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Eva Lind, Marc Marshall Gäste: Gäste: Blechbläserensemble des hr-Sinfonieorchesters, Landesjugendchor Hessen, Claritas Vocalis Frankfurt, MGV Sängerbund Dehrn, Liederkranz Nieder-Weisel, belcanto Linsengericht, Chorklasse der Kopernikusschule Freigericht, Chor der Modell- und Gesamtschule Obe Originaltitel: Chorfest der Weihnachtslieder