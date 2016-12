Hessen 15:15 bis 16:45 Show Servus Hansi Hinterseer Meine liebste Weihnachtsgeschichte D 2008 HDTV Live TV Merken Hansi Hinterseer, der Schlagerstar und Publikumsliebling, präsentiert wieder zahlreiche Stars der Volksmusik- und Schlagerszene. Diesmal ist er zu Gast in den winterlich verschneiten Bergen Tirols, auf einem romantischen Hof in Brixen. Mit von der Partie sind unter anderem das Nockalm Quintett, Mara Kayser, Gruber Zwoagesang, Tiroler Echo, Die Zillertaler, Judith und Mel, Andy Borg und die Kitzbüheler Sänger. Die Herzen der Fans höher schlagen lässt der Moderator mit weihnachtlichen Melodien wie "Das Kitzbüheler Skilehrerlied", "Kling, Glöckchen klingelingeling", "Als Maria übers Gebirge ging" und "A bärige Weihnacht". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Nockalm-Quintett, Mayerhofner, Oesch's die Dritten, Zillertaler, Tiroler Echo, Sigrid & Marina, Mara Kayser, Judith & Mel, Dreier Musi, Gruber Zwoagsang, Grubertaler, Andy Borg, Monique, Ebbser Kaiserklang, Kitzbüheler Sänger, Brixner Anklöpfelkinder & An Originaltitel: Servus Hansi Hinterseer Regie: Edi Ehrlich