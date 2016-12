Hessen 13:30 bis 15:15 Show Weihnachten auf Gut Aiderbichl D, A 2016 Untertitel Merken Wie jedes Jahr freuen sich die Bewohner von Gut Aiderbichl auf Weihnachten, das schönste Fest des Jahres. Wie jedes Mal ist die Halle des Gnadenhofs für Tiere die größte Krippe und wohl der schönste Weihnachtsmarkt des ganzen Alpengebiets. Francine Jordi und Marc Pircher führen viele prominente Gäste durch das zauberhafte Weihnachts-Wunderland und die Zuschauer durch die Heiligabendsendung der ARD. Zu Gast sind Semino Rossi, Helmut Lotti, Hansi Hinterseer, die Zellberg Buam, die Kastelruther Spatzen, David Hasselhoff und andere. Neben den musikalischen Darbietungen der Gäste geben Handwerker einen Einblick in ihre Kunst - all das inmitten der Tiere von Gut Aiderbichl, denen Michael Aufhauser hier einen Lebensabend in Würde ermöglicht. Als malerische Kulisse für diese stimmungsvolle Sendung dient die verschneite Bergwelt der Salzburger Alpen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Francine Jordi, Marc Pircher Gäste: Gäste: Semino Rossi, Helmut Lotti, Hansi Hinterseer, die Zellberg Buam, die Kastelruther Spatzen, David Hasselhoff Originaltitel: Weihnachten auf Gut Aiderbichl