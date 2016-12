Discovery Channel 21:00 bis 21:45 Dokumentation Lost Worlds - Expedition ans Ende der Welt In die höchsten Wipfel GB 2015 Stereo 16:9 Merken Weite Teile Guyanas sind mit dichtem Urwald überwuchert. In diesem schwer zugänglichen Ökosystem leben tausende Tier- und Pflanzenarten - viele davon sind bislang völlig unbekannt. Um mehr über die geheimnisvollen Bewohner des Waldes zu erfahren, starten Monty Halls und Leo Houlding in dieser Folge eine abenteuerliche Dschungelexpedition. Die Reise führt über den Rupununi-Fluss mitten in die grüne Hölle. Dabei stoßen die Forscher auf exotische Anacondas und riesige Kaimane. Außerdem klettern die Wissenschaftler mitsamt ihrer Ausrüstung in die Baumkrone eines 50 Meter hohen Urwaldriesen! Von hier aus lässt sich die Fauna besonders gut beobachten: Harpyien, Spinnenaffen und sogar In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost Worlds With Monty Halls And Leo Houlding Altersempfehlung: ab 6