Discovery Channel 20:15 bis 21:00 Dokumentation Lost Worlds - Expedition ans Ende der Welt Tafelberge und Wasserfälle GB 2015 Stereo 16:9 In Südamerika gibt es Gebiete, die bisher kaum ein Mensch betreten hat. Das westliche Hochland Guyanas, genauer gesagt die Region Cuyuni-Mazaruni, gehört auch dazu. Undurchdringlicher Regenwald sowie hoch aufragende Sandsteinberge machen diese wilde Naturlandschaft extrem schwer zugänglich - genau das Richtige für Entdecker Monty Halls und Extrem-Kletterer Leo Houlding! In dieser Folge starten die beiden Abenteurer eine Expedition am legendären Cerro Roraima. Der 2.810 Meter hohe Tafelberg beheimatet äußerst seltene Tier- und Pflanzenarten. Hunderte Wasserfälle stürzen vom Plateau senkrecht in die Tiefe. In einer waghalsigen Aktion wollen die Forscher zwei der höchsten Wasserfäll Originaltitel: Lost Worlds With Monty Halls And Leo Houlding Altersempfehlung: ab 6