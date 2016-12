Discovery Channel 18:05 bis 18:45 Dokumentation Belief - Woran wir glauben Im Wandel der Zeit USA 2015 Stereo 16:9 Merken Das Rätsel um den tieferen Sinn des Lebens treibt die Menschheit seit jeher an und steht im Mittelpunkt des bahnbrechenden TV-Ereignisses "Belief - Woran wir glauben" . US-TV-Star Oprah Winfrey präsentiert in der siebenteiligen Doku-Serie faszinierende Reisen durch spirituelle Welten. Verschiedensten Kulturen öffnen ihre Gedankenwelt und erklären mit Ritualen und traditionsreichen Zeremonien die Existenz übergeordneter Mächte. Die Suche nach der schier gigantischen Kraft der Liebe und einer weltumfassenden Verbindung aller Menschen führen zu hochemotionalen Geschichten. Die bewegenden Erzählungen fordern so unweigerlich zu einer Auseinandersetzung mit der Frage h In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Belief Altersempfehlung: ab 12