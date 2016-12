Zwei Männer in einem heruntergekommenen Apartment: Black (Samuel L. Jackson) hat White (Tommy Lee Jones) zuvor daran gehindert sich vor den Zug zu stürzen. Für White hat sein Leben keinen Sinn mehr: Für ihn endet ohnehin alles mit dem Tod. Ganz anders für Black. Er hat zum Glauben an Gott gefunden: Wir alle müssen in seinen Augen die Herausforderungen des Lebens bewältigen, um eines Tages ins Paradies zu gelangen. Bald liefern sich die beiden gegensätzlichen Charaktere ein Wortgefecht über Glauben, Schicksal und den Sinn des Lebens. - Vielschichtiges, philosophisches Kammerspiel nach dem Theaterstück von Cormac McCarthy. In Google-Kalender eintragen