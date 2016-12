Sky Atlantic HD 18:45 bis 19:15 Serien Happyish Die Kirche von Amerika USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Für den Dreh des Keebler-Keks-Spots mit den halbwüchsigen Elfen muss Thom (Steve Coogan) nach L.A. fliegen, also reist er ins verachtete "Beverly Hell". Sohnemann Julius verspricht er, ein Spielzeug mitzubringen. Der hofft auf ein iPad. Als Lees (Kathryn Hahn) Handy kaputtgeht, möchte sie alles - nur kein Apple-Gerät, da alle konsumsüchtigen Kinder nach der Marke verrückt sind. Als es Schwierigkeiten am Set gibt, zwingt Gottfrid (Nils Lawton) Thom, eine Woche länger zu bleiben. - Gemeine Gags und bittere Wahrheiten: satirische Comedyserie um einen Werbetexter, der in der Midlife-Krise nach dem Glück sucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Coogan (Thom Payne) Kathryn Hahn (Lee Payne) Sawyer Shipman (Julius Payne) Nils Lawton (Gottfrid) Carrie Preston (Debbie) Rob Reiner (Rob Reiner) Originaltitel: Happyish Regie: Andrew McCarthy Drehbuch: Shalom Auslander Altersempfehlung: ab 12