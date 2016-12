Sky Atlantic HD 16:40 bis 17:10 Serien Happyish Der ganze entzückende Schmerz USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Sohn Julius hat Fieber, Thom (Steve Coogan) denkt sofort das Schlimmste und philosophiert über Tod, Gott und - was kommt eigentlich nach dem Tod? Auf der Arbeit spitzt sich die Stimmung zu, Gottfrid (Nils Lawton) fordert das Team auf, ganz neue Wege in der Werbung zu gehen. Das geht natürlich schief, Debbie (Carrie Preston) verliert einen ihrer Hauptkunden und Thom muss sich mit den Kleinwüchsigen für die Keebler-Keks-Kampagne herumschlagen. - Gemeine Gags und bittere Wahrheiten: satirische Comedyserie um einen Werbetexter, der in der Midlife-Krise nach dem Glück sucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Coogan (Thom Payne) Kathryn Hahn (Lee Payne) Sawyer Shipman (Julius Payne) Bradley Whitford (Jonathan Cooke) Carrie Preston (Debbie) Rob Reiner (Rob Reiner) Originaltitel: Happyish Regie: Ken Kwapis Drehbuch: Shalom Auslander Altersempfehlung: ab 12