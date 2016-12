Sky Atlantic HD 16:05 bis 16:40 Serien Happyish Das Mutter-Paket USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Thom (Steve Coogan) ist schockiert: Jemand hat sein geliebtes rotes Sofa aus seinem Büro gestohlen. Wer untergräbt da seine Autorität? Unterdessen ändert sich die Agentur nach der "schwedischen Invasion" immer mehr: Kollegin Debbie (Carrie Preston) trägt neuerdings eine hippe Strickmütze und die Konferenzräume wurden ausgerechnet nach hippen Schriftstellern umbenannt. Während Thom allmählich verzweifelt, kämpft Lee (Kathryn Hahn) mit einem Paket ihrer Mutter an Sohnemann Jules. - Gemeine Gags und bittere Wahrheiten: satirische Comedyserie um einen Werbetexter, der in der Midlife-Krise nach dem Glück sucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Coogan (Thom Payne) Kathryn Hahn (Lee Payne) Sawyer Shipman (Julius Payne) Bradley Whitford (Jonathan Cooke) Carrie Preston (Debbie) Andre Royo (Barry) Molly Price (Bella) Originaltitel: Happyish Regie: Ken Kwapis Drehbuch: Shalom Auslander Musik: Nathan Larson Altersempfehlung: ab 12