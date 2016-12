Syfy 23:50 bis 00:35 SciFi-Serie Dark Matter Episode Fünf USA 2015 Stereo 16:9 Merken Während einer Rettungsaktion an Bord eines scheinbar verlassenen Raumfrachters entdecken die Crewmitglieder eine tödliche Ladung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marc Bendavid (One) Melissa O'Neil (Two) Anthony Lemke (Three) Alex Mallari Jr. (Four) Jodelle Ferland (Five) Roger R. Cross (Six) Zoie Palmer (The Android) Originaltitel: Dark Matter Regie: Lee Rose Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Musik: Benjamin Pinkerton