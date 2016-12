Syfy 14:45 bis 15:30 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Quarantäne CDN, USA 2008 Stereo 16:9 Merken In Atlantis schalten sich plötzlich sämtliche Systeme ab. Alle Bewohner werden dort eingeschlossen, wo sie sich gerade befinden. Offenbar sind Dr. McKays Arbeiten an dem Quarantäne-System Schuld an dem technischen Ausfall. Doch McKay ist ebenfalls gefangen und kann nichts unternehmen, um seine Kollegen zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Lt. Colonel John Sheppard) Amanda Tapping (Colonel Samantha Carter) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Jewel Staite (Dr. Jennifer Keller) David Nykl (Dr. Radek Zelenka) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Martin Wood Drehbuch: Carl Binder Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12