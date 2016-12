Junior 16:25 bis 16:50 Trickserie Marsupilami - Im Dschungel ist was los Folge: 47 Weihnachten in Palombia F, D 2010 Stereo 16:9 Merken Hektor und Tante Diana stellen voller Entsetzen fest, dass der Algazomas fast kein Wasser mehr führt. Auf der Suche nach der Ursache stoßen sie auf eine Christbaumplantage, für die Felizia den Algazomas umleitet. Tante Diana hält den Anbau von Koniferen im tropischen Regenwald für eine ökologische Katastrophe und Hektor stellt fest, dass ein großer Teil der Bäume schon woanders hingebracht worden sein muss. Da kommt die Einladung zum Weihnachtsessen im Absahn-Gebäude, die Felizia auf Betreiben ihrer Mutter hin ausspricht, gerade recht. Hektor hofft, dass er die Chance bekommt, in dem Gebäude nach der heimlichen Plantage zu suchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Marsupilami Regie: Claude Allix, Moran Caouissin Drehbuch: Huillaume Enard, Cyrill Tysz