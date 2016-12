Heimatkanal 18:20 bis 19:00 Märchenfilm Hänsel und Gretel D 1954 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Zwei Holzhackerkinder werden von der bösen Stiefmutter, gegen den Willen des guten Vaters, in den Wald geschickt, weil kein Brot mehr da ist. Die Kinder wandern und wandern, es wird dunkel und beide schlafen vor Erschöpfung ein. Ein Vogel schließich zeigt ihnen den Weg zu einem Häuschen. Es ist aber ein Hexenhaus, in dem die Wände aus Kuchen und die Fenster aus klarem Zucker sind. Hänsel und Gretel naschen am Haus, als die Tür aufgeht und eine alte Frau auf die Kinder zukommt und die Kinder einlädt. Die Kinder ahnen nicht dass es sich um eine böse Hexe handelt und folgen ihr ins Haus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uwe Witt (Hänsel) Heidi Ewert (Gretel) Fritz Genschow (Helmut, Tobby Kindermann) Renée Stobrawa (Frau Köper, Frau Schubert) Rita-Maria Nowotny (Barbara) Wolfgang Condrus (Hannes) August Spillner (Vater) Originaltitel: Hänsel und Gretel Regie: Fritz Genschow Drehbuch: Fritz Genschow Kamera: Gerhard Huttula Musik: Richard Stauch