Sam Willis betrachtet die Geschichte der Burg in England: von der Rolle der Burg bei der Invasion der Normannen im Jahr 1066, bis zur längsten Belagerung einer Burg auf englischem Boden, 200 Jahre später bei Kenilworth Castle. Zunächst war die Burg ein Instrument der Invasion, wurde aber bald zu einer Waffe, mit der widerspenstige Barone die Krone herausforderten. Außerdem besuchen wir Tintagel Castle, den Ort an dem König Artus der Legende nach gezeugt wurde und der bis heute Besucher aus der ganzen Welt anzieht. Originaltitel: Castles: Britain's Fortified History