Motorvision.TV 20:50 bis 21:40 Motorsport NASCAR Sprint Cup Series Federated Auto Parts 400, Richmond International Raceway Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Die Highlights vom Nachtrennen auf dem Short-Track von Richmond über 400 Runden noch einmal in der Zusammenfassung mit deutschem Expertenkommentar. Das Federated Auto Parts war die endgültig letzte Chance für die NASCAR Cup-Piloten ohne Chase-Ticket, sich noch einen Platz unter den 16 besten Fahrern in den Play-Off Runden zu sichern. 300 Meilen waren auf dem Dreiviertel-Meilen Oval unter Flutlicht zurückzulegen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Sprint Cup Series