Motorvision.TV 18:55 bis 19:25 Dokumentation MotorStories Germany;s Supercars Rallye D 2016 Stereo 16:9 Merken Bereits zum dritten Mal findet in Deutschland ein Event der Superlative statt - die größte Supercars Rallye der Welt mit über 500 Hypercars. Lamborghini, Ferrari oder McLaren aber auch seltene und sündhaft teure Marken, wie Bugatti oder Koenigsegg sind hier dabei. Unterwegs erwarten die Teilnehmer jede Menge actiongeladene Stationen, wie zum Beispiel ein Viertel-Meile Drag Racing oder über 30 Police Cars im Einsatz. Der Zieleinlauf findet am legendären Nürburgring statt. Und mittendrin: Motorjournalistin und US-Car Fan Kati und ihr Mann Patrick, die mit einem brandneuen Chevrolet Camaro an den Start gehen. Cannonball-Feeling pur! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Motor-Stories