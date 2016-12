Motorvision.TV 16:25 bis 17:15 Motorsport Monster Jam FS1 Championship Series On the Road USA 2016 Stereo 16:9 Merken So hat man den Monster Jam noch nie gesehen: Diese Sendung begleitet die Teams der Monster Jam Tour und gibt eine ungeschminkte Einsicht in die knochenharte Arbeit der Crews, welche die gigantischen Mega-Trucks der Serie nach den spektakulären Crashs in kürzester Zeit wieder fahrtüchtig machen, damit die Fans auch in der nächsten Stadt wieder schnieke Karossen und funktionierende Technik sehen, als wäre nie etwas passiert. Teams, Mechaniker und Roadies hautnah. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Monster Jam FS1 Championship Series